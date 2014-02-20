Греческая Depa ждет скидок от "Газпрома" в ближайшие дни

Греческая Depa близка к получению скидок от Газпрома за ранее поставленный газ.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный источник в Минэнерго Греции, передает Reuters.

"Мы считаем, что сделка будет в ближайшие несколько дней. Новая цена будет применяться ретроактивно с июня 2013 года", - сказал источник.

Газпром не был доступен для немедленных комментариев.

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Российский газовый экспортер ранее говорил, что не планирует новых ретроактивных выплат за топливо, поставленное в 2013-2014 годах.