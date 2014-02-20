Греческая Depa ждет скидок от "Газпрома" в ближайшие дни
16:48, 20 февраля 2014Энергетика
0
Новая цена будет применяться ретроактивно с июня 2013 года.
Газпром является основным поставщиком газа в Грецию
Греческая Depa близка к получению скидок от Газпрома за ранее поставленный газ.
Об этом сообщил журналистам высокопоставленный источник в Минэнерго Греции, передает Reuters.
"Мы считаем, что сделка будет в ближайшие несколько дней. Новая цена будет применяться ретроактивно с июня 2013 года", - сказал источник.
Газпром не был доступен для немедленных комментариев.
Читайте такжеЕвропа нашла альтернативу российскому газу - подписан контракт с АзербайджаномГазпром является основным поставщиком газа в Грецию, которая просила о снижении действующей цены на 15-20 процентов.
Российский газовый экспортер ранее говорил, что не планирует новых ретроактивных выплат за топливо, поставленное в 2013-2014 годах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter