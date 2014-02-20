Греческая Depa ждет скидок от "Газпрома" в ближайшие дни

16:48, 20 февраля 2014
Энергетика
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Новая цена будет применяться ретроактивно с июня 2013 года.

Газпром является основным поставщиком газа в Грецию

Греческая Depa близка к получению скидок от Газпрома за ранее поставленный газ.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный источник в Минэнерго Греции, передает Reuters.

"Мы считаем, что сделка будет в ближайшие несколько дней. Новая цена будет применяться ретроактивно с июня 2013 года", - сказал источник.

Газпром не был доступен для немедленных комментариев.

Читайте такжеЕвропа нашла альтернативу российскому газу - подписан контракт с АзербайджаномГазпром является основным поставщиком газа в Грецию, которая просила о снижении действующей цены на 15-20 процентов.

Российский газовый экспортер ранее говорил, что не планирует новых ретроактивных выплат за топливо, поставленное в 2013-2014 годах.

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