Еврокомиссия обвинила Ирландию в невыполнении требований третьего энергопакета

Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции официальный иск против Ирландии за невыполнение требований третьего энергопакета в области электроэнергетики. Об этом объявил 20 февраля официальный представитель Еврокомиссии Алехандро Узурун, сообщает ИТАР-ТАСС.

Еврокомиссия потребовала "наложить на Ирландию штраф в размере 20 358 евро в день, который должен взиматься в течение всего времени до выполнения Ирландией европейских норм".

Еврокомиссия считает, что гражданам Ирландии до сих пор не предоставлен достаточный конкурентный уровень выбора поставщиков электроэнергии, напоминая, что эту норму о либерализации европейского энергорынка необходимо было выполнить еще к марту 2011 года.

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Третий энергопакет ЕС - это блок законодательных актов, направленных на повышение конкуренции в энергетике Евросоюза. Он, в частности, включает такие меры как принудительное отделение компаний-производителей электричества и энергоресурсов от собственников и операторов транспортных и распределительных энергосистем (газопроводов, линий электропередач, распределительных электросетей).

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В бытовом плане все страны ЕС с 2011 года были обязаны создать на рынке электроэнергии конкурентные условия, чтобы каждый домовладелец имел возможность подписывать контракты с несколькими компаниями на выбор о своем снабжении электричеством. Технически при этом электричество, естественно, подается по одной и той же стационарной электросети. В теории эта система должна была привести к росту конкуренции между производителями и предоставления ими более выгодных цен. На практике цены на электричество во всех странах ЕС с 2011 года продолжали быстро расти, не в последнюю очередь из-за резкого увеличения количества посредников.

Еврокомиссия уже ведет девять расследований о нарушениях норм третьего энергопакета в пяти странах ЕС: Литве, Словении, Эстонии, Румынии и Ирландии.