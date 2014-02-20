«Донбассэнерго» хочет привлечь кредит в размере 130 млн грн
Данные кредитные средства компания планирует привлечь сроком на 3,5 года
Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «Донбассэнерго», 60,77% государственного пакета акций которой в августе приобрела донецкая компания «Энергоинвест Холдинг», намерена привлечь кредит на сумму 130 млн грн.
Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».
Согласно сообщению, данные кредитные средства компания планирует привлечь сроком на 3,5 года.
Конечный срок подачи конкурсных предложений – 24 марта 2014 года.
Цель привлечения кредитных средств компания не называет.
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Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2013 года «Донбассэнерго» привлекло у «Ощадбанка» кредит на 1,337 млрд грн.
В конце января текущего года Кабинет министров решил продать 25% + 1 акцию компаний «Донбассэнерго».
Также в январе Кабинет министров Украины одобрил увеличение затрат на модернизацию энергоблока №12 Старобешевской теплоэлектростанции, входящей в состав энергоснабжающей компании «Донбассэнерго», на 33% - до 959,297 млн грн.
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Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.
Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».