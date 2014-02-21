Холода в США продолжают влиять на стомость нефти

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу, WTI дорожает на суровых погодных условиях в США, сообщает Прайм.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.00 мск снизилась на 0,01% - до 110,29 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,04% и составила 102,79 доллара за баррель.

"Температура в США сейчас ниже обычного", - цитирует Bloomberg главного стратега CMC Markets в Сиднее Майкла Маккарти, который также отмечает, что цена барреля нефти WTI составит 103 доллара.

Инвесторы также обратили внимание на статистику четверга по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 14 февраля, увеличились на 1 миллион баррелей, до 362,3 миллиона баррелей. Запасы бензина увеличились на 0,3 миллиона баррелей, до 233,4 миллиона баррелей.