Две малоизвестные компании получили лицензии на поставки 29 млн кубов газа в год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала двум малоизвестным компаниям - «Харьковский энергетический союз» и «Гранд Оверон» лицензии на поставки природного газа по нерегулируемому тарифу общим объемом 29 млн кубометров в год.

Соответствующее решение было принято на открытом заседании НКРЭ в четверг, 20 февраля.

Согласно принятым решениям, компания «Харьковский энергетический союз» получила лицензию сроком на 5 лет с годовым объем поставок 25 млн кубометров, а «Гранд Оверон» – 4 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, неделю назад НКРЭ выдала малоизвестной компании "Альтаир-Трейд" лицензию на поставку природного газа в объеме 240 млн кубометров в год.

Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров. Добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.

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