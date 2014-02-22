Украина гарантирует бесперебойный транзит газа в ЕС

Украина полностью обеспечивает выполнение взятых на себя обязательств по бесперебойному и безаварийному транзита природного газа в страны Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. вице-премьер-министра Юрия Бойко.

“Украина полностью обеспечивает выполнение взятых на себя обязательств по бесперебойному и безаварийному транзиту газа и поставки электроэнергии конечным потребителям в странах ЕС и Таможенного союза”, - сказал Бойко.

«Любые политические проблемы внутри страны не должны помешать выполнению Украиной своих внешнеэкономических обязательств в сфере энергетики и других обязательств перед международным экономическим сообществом», - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что ситуация на рынке топлива остается контролируемой, а запасов бензина и дизельного топлива хватит для обеспечения спроса в течение более трех недель.