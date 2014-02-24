Рынок нефти начал неделю ростом цен

На мировых торгах в понедельник, 24 февраля, цены на нефть растут на фоне холодной погоды в США и новостей из Ливии.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,15% - до 110,02 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,27% и составила 102,48 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Как отмечают аналитики, рынки ожидают увеличения спроса на топливо в связи с погодными условиями в США. По их прогнозу, стоимость марки WTI может вырасти до 103 долларов за баррель.

Инвесторы также обратили внимание на новости из Ливии, где производство нефти снизилось до 231 тысячи баррелей в сутки после прекращения добычи на месторождении Sharara. Месторождение, где ежедневно добывалось 340 тысяч баррелей нефти, было закрыто с 20 февраля.