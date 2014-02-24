«Киевоблэнерго» намерено привлечь кредит на 118,5 млн грн

Энергоснабжающая компания «Киевоблэнерго», подконтрольная собственнику ряда облэнерго компании VS Energy, по результатам тендерных торгов отобрала «Альфа-Банк» для предоставления кредита на сумму 118,5 млн грн, говорится в сообщении компании на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания намерена привлечь кредитные средства на срок до 31 декабря 2018 года.

В то же время в тендерной документации компания не называет целей привлечения заемных средств.

Конечный срок подписания договора - 21 марта 2014 года.

Как сообщал УНИАН, «Киевоблэнерго» за январь-сентябрь 2013 года сократило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 40% - до 98,763 млн грн с 163,506 млн грн.

В начале февраля 2013 года американская корпорация AES согласилась продать 89,12% акций «AES Киевоблэнерго» и 84,56% акций «AES Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International. В результате продажи этих пакетов корпорация AES выручила 113 млн долл.

Справка УНИАН. «Киевоблэнерго» эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Киевской области (за исключением столицы), и поставляет электроэнергию потребителям региона.

Группу VS Energy контролирует российский бизнесмен Александр Бабаков.

VS Energy эксплуатирует ряд областных энергоснабжающих предприятий в Украине, в частности «Черновцыоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Севастопольэнерго», «Николаевоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго».

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