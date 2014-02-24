Компания Курченко заявляет, что работает в штатном режиме

Группа компаний ВЕТЭК, контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в Украине, заявляет о штатном режиме работы всех своих предприятий.

«ГК ВЕТЭК информирует, что, несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в Украине, предприятия группы работают в штатном режиме и выполняют все взятые на себя обязательства по внутренним и международным контрактам», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В частности, Одесский НПЗ продолжает переработку нефти и осуществляет поставку нефтепродуктов как внутренним, так и внешним контрагентам», - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба не сообщает о месте пребывания собственника компании Сергея Курченко.

УНИАН не удалось связаться с представителями компании для уточнения информации.

Ранее СМИ сообщили о бегстве Курченко сначала в Беларусь, а затем в Россию.

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Справка УНИАН. ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина», которую СМИ связывали с махинациями на рынке нефтепродуктов. Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).