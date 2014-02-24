Россия пообещала выполнять газовые контракты с Украиной

«Те соглашения, которые носят юридически обязывающий характер, будут исполняться. Мы сотрудничаем не с конкретным набором людей, не с конкретными персоналиями, это межгосударственные отношения. Мы соседи, близкие государства и нам друг от друга никуда не уйти», - сказал Медведев, передает РИА Новости.

Он отметил, что все, что было подписано, должно исполняться. «Но вопрос в том, что у всех решений, которые были приняты, есть конкретные сроки, и уже отдельный вопрос, что будет происходить в газовой сфере по истечении сроков в газовом сотрудничестве, на которые те или иные скидки даются. Это тот вопрос, который должен быть обсужден с руководством украинских компаний и правительством, если оно когда-то там появится», - отметил премьер.