В Украине реализация нефтепродуктов и газа через АЗС сократилась на 16%

В Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 771 единицы, в январе 2014 года в денежном выражении сократилась на 16% и составила 5,136 млрд грн против 6,123 млрд грн в декабре 2013 года, сообщила Государственная служба статистики.

В январе через сеть АЗС было продано 220,4 тыс. тонн бензина на 3,137 млрд грн, что на 6,9% больше, чем в январе 2013 года; 134,6 тыс. тонн дизельного топлива на 1,545 млрд грн, что на 6,1% больше, чем в январе 2013 года; 32,3 тыс. тонн сжиженного газа на 0,364 млрд грн (на 26,2% больше); 8,8 тыс. тонн сжатого газа на 0,09 млрд грн (на 13,3% меньше).

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Как сообщал УНИАН, в Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 833 единицы, в декабре 2013 года в денежном выражении сократилась на 4,8% и составила 6,123 млрд грн против 6,432 млрд грн в ноябре 2013 года.

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