Цена нефти марки WTI продолжает расти, марки Brent - снижается

На мировых торгах во вторник, 25 февраля, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне ожидания статистики по запасам топлива в США.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,14% - до 110,49 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,22% и составила 102,42 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Позже во вторник Американский институт нефти опубликует еженедельную статистику по динамике запасов нефти в стране. Аналитики полагают, что запасы снизились на 1,5 миллиона баррелей - снижение происходит на протяжении седьмой недели подряд.

Снижение запасов связано с холодной погодой в США, которая поддерживает спрос на энергоносители.