Цена нефти марки WTI продолжает расти, марки Brent - снижается
На мировых торгах во вторник, 25 февраля, цены на нефть изменились разнонаправленно
На мировых торгах во вторник, 25 февраля, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне ожидания статистики по запасам топлива в США.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,14% - до 110,49 доллара за баррель.
Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,22% и составила 102,42 доллара за баррель, передает Bloomberg.
Позже во вторник Американский институт нефти опубликует еженедельную статистику по динамике запасов нефти в стране. Аналитики полагают, что запасы снизились на 1,5 миллиона баррелей - снижение происходит на протяжении седьмой недели подряд.
Снижение запасов связано с холодной погодой в США, которая поддерживает спрос на энергоносители.