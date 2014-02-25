Великобритания презентовала новые проекты по добыче нефти и газа в Северном море

Великобритания намерена увеличить добычу нефти и газа в Северном море, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

Новые проекты, направленные на повышение эффективности добычи нефти и газа в Северном море и развитие низкоуглеродной энергетики, были представлены на заседании Кабинета министров Великобритании в Шотландии.

Министр энергетики Великобритании Эд Дэйви заявил, что реализация новых программ может привести к увеличению производства нефти и газа в Северном море до 4 млрд баррелей и более $333 млрд в течение ближайших 20 лет.

Коме того, Эд Дэйви сообщил о выделении газовой электростанции компании Shell в Питерхеде более $83 млн на установку нового оборудования для снижения уровня выброса углерода. Станция станет первой в мире использовать новую технологию, позволяющую поглощать 1 млн углерода в год.