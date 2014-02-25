«Нафтогаз» выплатил «Газпрому» $1,68 млрд долга

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выплатила российскому газовому монополисту «Газпрому» 1,68 млрд долл. из общего долга за потребленный газ в 3,3 млрд долл., сформированного в 2013 и частично в 2014 году.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в интервью Коммерсант-Украина.

«По состоянию на вчера из 3,3 млрд долл. мы заплатили 1,68 млрд долл.», - сказал министр.

По его словам, полностью погасить задолженность мешает сложность с платежами жилищно-коммунального хозяйства. «Они не выдерживают никакой критики, о чем я неоднократно заявлял на заседании Кабмина. Практически платежи за газ со стороны теплокоммунэнерго остановлены. Вопрос даже не в политической ситуации в стране, а в том, что представители ЖКХ в своих муниципалитетах совершенно разбаловались и уже полтора года просто не хотят зимой платить за газ. Хотя деньги на другие траты у них находятся. Тепло в домах, конечно, есть, но деньги за потребляемый газ нам не выплачивают. Это необходимо изменить», - подчеркнул министр.

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По словам Ставицкого, исправить ситуацию может теплоэнергетический рынок, когда «тепло будет продаваться по рыночным ценам, на тех условиях, как это происходит в странах Евросоюза».

«В Европе нет понятия "кубические метры", нет понятия "киловатт-час". Все приведено к одной единице - килоджоуль, то есть к цене энергии. И нам надо переходить к этой системе», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» 14 февраля погасила долг перед российским газовым монополистом компанией «Газпром» в размере 1,471 млрд долл. за природный газ, потребленный в 2013 году и частично в 2014 году. В начале февраля «Нафтогаз» обратился к предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой погасить долг в размере 27 млрд грн за потребленный газ, в противном случае компания грозила блокировкой счетов злостных неплательщиков. В середине февраля НАК ограничил поставки голубого топлива в 11 областей Украины.