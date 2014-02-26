Статданные из США снизили цены на нефть
08:47, 26 февраля 2014Энергетика
1
Нефть дешевеет на фоне статданных из США по запасам топлива
Нефть дешевеет на фоне статданных из США по запасам топлива / comments.ua
На мировых торгах в среду, 26 февраля, цены на нефть снижаются после публикации статистики по запасам топлива в США.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,08% - до 109,42 доллара за баррель.
Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,14% и составила 101,69 доллара за баррель, передает Bloomberg.
Как сообщил API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, выросли на 822 тысячи баррелей. Аналитики предполагали рост запасов на 1,5 миллиона баррелей.
Нефть дорожала несколько торговых сессий подряд на фоне холодной погоды в США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter