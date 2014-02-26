Статданные из США снизили цены на нефть

На мировых торгах в среду, 26 февраля, цены на нефть снижаются после публикации статистики по запасам топлива в США.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,08% - до 109,42 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,14% и составила 101,69 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Как сообщил API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, выросли на 822 тысячи баррелей. Аналитики предполагали рост запасов на 1,5 миллиона баррелей.

Нефть дорожала несколько торговых сессий подряд на фоне холодной погоды в США.