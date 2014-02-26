"Газпром" снизил цены на газ для Греции

«Газпром» подписал с греческой компанией DEPA соглашение о снижении цены на газ на 15%, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на греческое Министерство охраны окружающей среды, энергетики и изменения климата. Данный контракт будет иметь обратную силу и применяться к поставкам с 1 июля 2013 года.

Средняя цена на газ для DEPA составит $398-399,5 за 1 тыс. куб. м, что на $70 дешевле, чем раньше.

Новые расценки для Греции будут действовать до 2016 года с возможностью последующего продления договора до 2026 года.

Отмечается, что личное участие в переговорах премьер-министра Греции Антониса Самараса и президента России Владимира Путина помогло достичь договоренности.