Украина сократила закупку российского газа почти в три раза

Объемы закупок газа Украиной у России 24 февраля сократились со 147 млн кубометров до 28 млн кубометров газа в сутки, сообщил вчера источник Reuters в газовой отрасли. Как подтвердил КоммерсантЪ-Украина и. о. министра энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, Украина снизила закупку газа в России в связи с сокращением потребления топлива в стране, что произошло вследствие теплой погоды в конце февраля. "В ситуации, когда у нас имеются сложности со сбором денег с рынка, а также значительная задолженность за газ перед Россией прошлых периодов, мы решили покупать меньше топлива",— сообщил он.

Ранее в Минэнерго заявляли, что Украина должна России еще около $1,62 млрд. Там сообщили, что практически платежи за газ со стороны теплокоммунэнерго остановлены. Представители ЖКХ в своих муниципалитетах уже полтора года не платят за газ, отмечали в министерстве.

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Официально российский "Газпром" отказался от комментариев. Тем не менее источник в компании уточнил, что сокращение потребления газа не соответствует ранее достигнутым договоренностям с Украиной о росте закупок по итогам года до 35-40 млрд кубометров. Собеседник в "Газпроме" отметил, что экспорт газа в Евросоюз сохраняется "в полном объеме" и не страдает от обострившейся политической ситуации в Украине.

Источник "Ъ" в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование электроэнергетики (НКРЭ) вчера заявил, что сокращение объема закупок дешевого газа в случае повышения цен на него во II квартале негативно отразится на ценах на газ. "В этом случае стоимость топлива может быть поднята уже в конце апреля-начале мая",— отметил собеседник "Ъ". Ранее в НКРЭ заявляли, что Украина сохранит низкие цены на газ еще как минимум в ближайшие полгода, поскольку в I квартале накопит значительные объемы дешевого газа.

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Напомним, в конце прошлого года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали дополнительное соглашение к договору 2009 года о том, что стоимость газа для Украины в I квартале составит $268,5 за тыс. кубометров. Цена не будет зависеть от нефтяных котировок, как было до сих пор. А поправочные коэффициенты будут меняться ежеквартально. Если стороны "по какой-либо причине" не подпишут дополнение к контракту до 10 числа первого месяца квартала поставки, цена автоматически будет определяться согласно основному контракту, то есть вырастет до $390-410 за тыс. кубометров.