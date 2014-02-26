Аргентина заплатит испанской Repsol $6 млрд за национализацию «дочки»

Испанская нефтегазовая компания Repsol и правительство Аргентины достигли соглашения по объему компенсаций за национализацию в 2012 году 51% акций нефтегазовой корпорации YPF, сообщается в пресс-релизе Repsol, передает Прайм.

Аргентинские власти передадут Repsol основной пакет долларовых облигаций на 5 миллиардов долларов и дополнительный пакет бумаг номинальной стоимостью 1 миллиард долларов. Конечная рыночная стоимость всех облигаций после корректировок может оказаться не менее чем 4,67 миллиарда долларов, но не более 6 миллиардов. "Рыночная стоимость будет высчитана по оценкам международных финансовых институтов", - говорится в сообщении.

Repsol получит право продать облигации. Однако если вырученная сумма превысит пять миллиардов долларов (с исключением купонных выплат), остатки будут возвращены аргентинскому правительству.

Если долг будет реструктурирован или Repsol не будет своевременно получать платежи, погашающие облигации, испанская компания получит право ускорить выплаты и обратиться в Комиссию ООН по международному торговому праву (UNCITRAL). Repsol также подпишет соглашения c YPF, предусматривающие отказ от юридических претензий сторон.

Соглашению предстоит получить одобрение годового собрания акционеров Repsol и аргентинского парламента.

Repsol YPF была крупнейшей негосударственной нефтегазовой компанией в Латинской Америке, входила в десятку ведущих нефтегазовых корпораций мира. Она была образована в 1999 году путем слияния аргентинской YPF и испанской Repsol S.A. Испанцам принадлежали 57,4% акций корпорации. Однако позднее аргентинские власти национализировали аргентинскую часть активов компании.

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