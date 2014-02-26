Украина полностью обеспечивает транзит российского газа в Европу

«Газотранспортная система Украины работает надежно и выполняет все возложенные на нее функции, в том числе обеспечивается бесперебойная транспортировка природного газа отечественным потребителям, своевременно и в полном объеме выполняются заявки ОАО «Газпром» относительно транзита природного газа в страны Европы», - говорится в сообщении национального оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

По данным компании, с начала года по состоянию на 24 февраля в страны Западной Европы поставлено 12,2 млрд куб. м природного газа.

«За отчетный период из подземных хранилищ было отобрано 5,4 млрд куб. м природного газа, что на 3,6%, или 200 млн куб. м, меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - отмечается в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина, пережившая на прошлой неделе кровавую развязку политического кризиса, 24 февраля снизила закупку газа в России до 28 млн куб. м в сутки со 147 млн куб. м в сутки на 1 февраля.

Как сообщал УНИАН, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, в январе 2014 года увеличился на 5,3% по сравнению с январем 2013 года - до 7,4 млрд куб. м.

Транзит российского газа через территорию Украины в январе-феврале 2013 года сократился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 13,434 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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