Группа ВЕТЭК уволила гендиректора Одесского НПЗ
ВЕТЭК назначила исполнительным директором Одесского НПЗ Сергея Кузнецова сроком на три года
Группа компаний ВЕТЭК, контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, которая владеет Одесским нефтеперерабатывающим заводом, уволила генерального директора этого предприятия - Валерия Чахеева.
Об этом сообщает Одесский НПЗ в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, Чахеев занимал должность гендиректора с февраля 2011 года. На его место никто не назначен.
В то же время, ВЕТЭК назначила исполнительным директором Одесского НПЗ Сергея Кузнецова сроком на три года.
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Как сообщал УНИАН, Одесский НПЗ в октябре 2013 года возобновил работу после двухлетнего простоя.
В июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника — компании «Лукойл».
ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).
Справка УНИАН. Одесский нефтеперерабатывающий завод способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «Лукойлу» с 2000 года.
«Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.