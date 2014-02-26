Группа ВЕТЭК уволила гендиректора Одесского НПЗ

Группа компаний ВЕТЭК, контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, которая владеет Одесским нефтеперерабатывающим заводом, уволила генерального директора этого предприятия - Валерия Чахеева.

Об этом сообщает Одесский НПЗ в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Чахеев занимал должность гендиректора с февраля 2011 года. На его место никто не назначен.

В то же время, ВЕТЭК назначила исполнительным директором Одесского НПЗ Сергея Кузнецова сроком на три года.

Читайте такжеКомпания Курченко заявляет, что работает в штатном режиме

Как сообщал УНИАН, Одесский НПЗ в октябре 2013 года возобновил работу после двухлетнего простоя.

В июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника — компании «Лукойл».

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Справка УНИАН. Одесский нефтеперерабатывающий завод способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «Лукойлу» с 2000 года.

«Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.