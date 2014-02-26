Потребление бензина в Украине увеличилось на 13%

Украина в январе 2014 года увеличила потребление бензина по сравнению с январем 2013 года на 13,2% - до 299,4 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, потребление дизельного топлива в январе текущего года увеличилось по сравнению с январем прошлого года на 14,6% - до 380,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 771 единицы, в январе 2014 года в денежном выражении сократилась на 16% и составила 5,136 млрд грн против 6,123 млрд грн в декабре 2013 года.