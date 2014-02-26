Украинские НПЗ увеличили переработку нефти на 56%

Украина в январе 2014 года увеличила импорт нефти по сравнению с январем 2013 года на 0,7% - до 85 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины за январь 2014 года увеличились по сравнению с январем 2013 года на 2,3% - до 292,6 тыс. тонн.

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Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе 2014 года увеличилась по сравнению с январем 2013 года на 55,8% - до 390,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году сократила импорт нефти по сравнению с 2012 годом в 2,3 раза - до 659,1 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 26,1% - до 3,377 млн тонн.