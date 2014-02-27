Нефть дешевеет на фоне данных о запасах в США

Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику в четверг на фоне публикации данных Минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, сообщает Прайм.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.12 мск снизилась на 0,2% - до 109,3 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,26% и составила 102,32 доллара за баррель.

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Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 0,1 миллиона баррелей, или менее чем на 0,1% - до 362,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы нефти вырастут на 1,24 миллиона баррелей.

При этом общие запасы бензина уменьшились на 2,8 миллиона баррелей, или на 1,2%, и составили 230,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 113,1 миллиона баррелей.