«Нефтегаздобыча» ввела в эксплуатацию новую скважину в Полтавской области

Крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания «Нефтегаздобыча», подконтрольная энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, ввела в эксплуатацию скважину №8 на Семеренковском газоконденсатном месторождении в Полтавской области. «Суточная добыча природного газа на новой скважине составляет 170 тыс. куб м, газового конденсата – 5 т. Инвестиции в ее бурение и обустройство составили более 100 млн грн», - говорится в сообщении ДТЭК.

Согласно сообщению, глубина новой скважины – 5,6 тыс. м.

«Сейчас она подключена к Семиренковской установке комплексной подготовки газа и конденсата (УКПГ). В будущем скважину переведут на Олефировскую УКПГ, строительство которой компания планирует завершить в первом полугодии 2014 г», - отмечается в сообщении.

Также в компании сообщили, что после запуска в эксплуатацию скважины №8 общее количество эксплуатируемых «Нефтегаздобычей» скважин достигло одиннадцати. Суточная добыча природного газа компанией выросла до 1,87 млн куб. м с 1,7 млн куб. м, газового конденсата – до 67 тонн с 62 тонн.

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Справка УНИАН. Компания «Нефтегаздобыча» – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. Основной акционер – энергетический холдинг ДТЭК. По информации украинских СМИ, крупными акционерами предприятия являются народные депутаты Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский, представляющие Партию регионов.

Компания разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области – Семиренковском и Мачухском. Доказанные запасы природного газа составляют 20 млрд куб. м, газового конденсата – 2 млн тонн.

По состоянию на февраль 2014 года «Нефтегаздобыча» эксплуатирует 10 скважин.

Объем добычи природного газа по итогам 2013 года составил 506 млн куб. м, газового конденсата – 20 тыс. тонн. В 2012 году компания добыла 645,227 млн куб. м газа, что на 16,6% меньше, чем в 2011 году.