Минэнергоугля не исключает повышение тарифов на газ

17:05, 27 февраля 2014
Энергетика
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 Тарифы на газ для населения могут повыситься после переговоров с МВФ о выделении Украине финансовой помощи.

Тарифов на газ могут повыситься

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан допускает повышение тарифов на газ для населения после переговоров с МВФ о выделении Украине финансовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил перед заседанием правительства.

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"Если вы слушали сегодня премьер-министра, он сказал, что мы будем проводить непопулярные реформы", - сказал он.

По словам Продана, в том числе планируется повышение тарифов.

"Реагировать на требования МВФ относительно повышения (тарифов)... но это мы будем после договоренностей определенным графиком", - сказал министр.



 

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