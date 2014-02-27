Минэнергоугля не исключает повышение тарифов на газ
17:05, 27 февраля 2014Энергетика
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Тарифы на газ для населения могут повыситься после переговоров с МВФ о выделении Украине финансовой помощи.
Тарифы на газ могут повыситься после переговоров с МВФ
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан допускает повышение тарифов на газ для населения после переговоров с МВФ о выделении Украине финансовой помощи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил перед заседанием правительства.
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"Если вы слушали сегодня премьер-министра, он сказал, что мы будем проводить непопулярные реформы", - сказал он.
По словам Продана, в том числе планируется повышение тарифов.
"Реагировать на требования МВФ относительно повышения (тарифов)... но это мы будем после договоренностей определенным графиком", - сказал министр.
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