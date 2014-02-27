Беларусь с 1 марта снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, говорится в постановлении совета министров республики №168, передает РИА Новости.

В соответствии с постановлением, экспортная пошлина на нефть снижается с 386,3 до 384,4 доллара за одну тонну. Пошлина на бензин снижена с 347,6 до 345,9 доллара за тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо уменьшается с 254,9 до 253,7 доллара за тонну. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, а также нефтяной кокс (кроме кальцинированного) и нефтяной битум.

Пошлина на сжиженные углеводородные газы уменьшена с 196,5 до 169,1 доллара за тонну.

Беларусь с 1 октября 2011 года вслед за Россией осуществляет расчет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты по формуле "60/66". Речь идет о продукции, вывозимой из страны за пределы территории Таможенного союза. Формула расчета подразумевает, что ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 от ставки пошлины на нефть.

С 2011 года Беларусь импортирует российскую нефть беспошлинно, но перечисляет в бюджет России вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты, произведенные из этой нефти. В 2012 году Беларусь перечислила в бюджет России 3,8 миллиарда долларов вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, полученные из российской нефти.