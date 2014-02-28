Нефть дешевеет на ожиданиях снижения спроса в США

Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику в пятницу на фоне ожиданий снижения спроса на энергоносители в связи с улучшением погодных условий в США, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 0,14% - до 108,81 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,6% и составила 101,97 доллара за баррель.

"С улучшением погодных условий (в США - ред.) мы, вероятно, увидим снижение спроса на нефть, что окажет давление на цены", - сказал агентству Рейтер инвестиционный аналитик Phillip Futures Чи Тат Тан.

Он также отметил, что стоимость нефти марки Brent поддерживается продолжающейся геополитической напряженностью в Ливии и Южном Судане.

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