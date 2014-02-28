«Донецкоблгаз» за год увеличил убыток в 80 раз

Предприятие по газоснабжению и газификации «Донецкоблгаз» в 2013 году увеличило чистый убыток в 80 раз - до 72,6 млн грн с 0,9 млн грн в 2012 году.

Об этом сообщает предприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось на 10% - до 615,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 30 января принял решение выставить на продажу в текущем году госпакеты акций 39 газопоставляющих и распределяющих предприятий.

В частности, на приватизационных конкурсах планируется выставить контрольные пакеты по 51% акций "Кировоград-" и "Черкассыгаз", а также 38,28% "Донецкоблгаза", а также 36 блокирующих по 25% пакетов акций городских газоснабжающих компаний.

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Справка УНИАН. «Донецкоблгаз» занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Донецкой области.

38,27% акций «Донецкоблгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», и по 24,95% акций компаниям «Велични здобуття» и «Омрияный добробут», оба предприятия зарегистрированы в Харькове.