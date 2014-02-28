Яценюк допускает повышение тарифов на газ для населения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил по завершении брифинга в Национальном банке Украины.

«Да, это повышение тарифов, это касается субсидий, это касается социальных программ», - сказал Яценюк, еще раз обратив внимание, что его Кабинет министров готов к принятию непопулярных мер, направленных на преодоление кризисных явлений в экономике Украины.

Ранее глава правительства заявил, что Министерство финансов Украины нарабатывает механизм быстрого получения финансовой помощи Украине, чтобы в краткосрочной перспективе страна получила дополнительную валюту для увеличения уровня золотовалютных резервов и стабилизации ситуации.

Как сообщал УНИАН, о возможном повышении тарифов на газ для населения также заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

Повышение тарифов на газ для населения является одним из пунктов реформы НАК «Нафтогаз Украины» для сбалансирования бюджета компании, а также для стабилизации расчетов за энергоресурсы. Реформа в энергосекторе Украины на протяжении нескольких лет является условием выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

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