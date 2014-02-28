"РГК Трейдинг" разрешили увеличить годовой объем поставок газа более чем в 7 раз

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), разрешила малоизвестной компании "РГК Трейдинг" увеличить годовой объем поставок природного газа более чем в 7 раз - до 3 млрд кубометров с 0,4 млрд кубометров топлива.

Соответствующее решение было принято на открытом заседании НКРЭ 27 февраля.

Как отметили УНИАН в компании, основными клиентами «РГК Трейдинг» являются химические предприятия Украины.

«Мы увеличили объем, чтобы потом не бегать. Если посмотреть по нашей структуре, мы поставляем химическим предприятиям. В частности, Одесскому припортовому заводу», - сказал УНИАН директор «РГК Трейдинг» Артем Компан.

Компан отказался назвать конечного бенефициара «РГК Трейдинг», отметив лишь, что является «нанятым директором».

Согласно единому реестру юридических лиц, офис компании «РГК Трейдинг» расположен по адресу г. Киев, ул. Мечникова 2а, 21 этаж бизнес-центра «Парус».

В тоже время в БЦ «Парус» УНИАН сообщили, что 21 этаж также арендует ООО «Региональная газовая компания», которую СМИ связывают с крупным украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Справка УНИАН. Согласно единому реестру юридических лиц, учредителем «РГК Трейдинг» является кипрская компания Т.G.I. GAS HOLDINGS LIMITED. Уставной капитал «РГК Тейдинг» составляет 1 млн грн.

Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.