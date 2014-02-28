ЕС готов предоставить Украине средства на модернизацию ГТС

Евросоюз готов предоставить Украине финансовую помощь на модернизацию газотранспортной системы (ГТС), заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.

"Мы готовы помочь в капитальном ремонте газопроводной сети Украины. На это потребуется сумма в несколько сотен миллионов евро", - сказал Эттингер в интервью немецкому журналу Focus, передает ПРАЙМ.

По его словам, для выделения средств ЕС может воспользоваться средствами международных финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).