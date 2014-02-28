ЕС готов предоставить Украине средства на модернизацию ГТС
13:07, 28 февраля 2014Энергетика
0
Евросоюз оценивает финансирование модернизации украинской ГТС в несколько сотен миллионов евро.
ЕС готов выделить средства на модернизацию ГТС
Евросоюз готов предоставить Украине финансовую помощь на модернизацию газотранспортной системы (ГТС), заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.
"Мы готовы помочь в капитальном ремонте газопроводной сети Украины. На это потребуется сумма в несколько сотен миллионов евро", - сказал Эттингер в интервью немецкому журналу Focus, передает ПРАЙМ.
По его словам, для выделения средств ЕС может воспользоваться средствами международных финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter