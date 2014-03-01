В Кабмине подтвердили намерение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан подтвердил информацию о том, что руководство НАК «Нафтогаз Украины» будет меняться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед заседанием правительства.

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«Да, руководство будет меняться», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что на сегодняшний день просроченная задолженность Украины за поставки российского газа составляет 1,549 млрд долл. При таком уровне долга и оплаты страна может не сохранить действующую скидку на газ, отметил он.

В свою очередь, в «Нафтогазе Украины» ранее заявляли, что по состоянию на 25 февраля компания выплатила «Газпрому» 1,68 млрд долл. из общего долга в 3,3 млрд долл., сформированного в 2013 и частично в 2014 году.