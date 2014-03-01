Нефть подорожала на росте евро к доллару и данных по запасам в США

Мировые цены на нефть в пятницу, 28 февраля, выросли на фоне повышения курса евро по отношению к доллару, а также на статданных по запасам нефти в США, сообщает РИА Новости.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,11 доллара — до 109,07 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,19 доллара — до 102,59 доллара за баррель.

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В пятницу курс доллара к евро снизился до минимальной отметки в текущем году. Доллар дешевеет после публикации негативных статданных по экономике США.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 21 февраля, увеличились на 0,1 миллиона баррелей, или менее чем на 0,1% - до 362,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы нефти вырастут на 1,24 миллиона баррелей.