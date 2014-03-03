Польша может ускорить меры по снижению зависимости от российского газа

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск по итогам совещания с видными политиками и экспертами, пишет РИА Новости.

По словам Туска, ситуация вокруг Украины "может также повлиять на активизацию работ в том, что касается модернизации польской армии или ускорения действий, направленных на получение энергетической независимости Польши".

Варшава, которая закупает 2/3 газа для экономики в России, последовательно стремится диверсифицировать поставки. Для этого на Балтийском море строится терминал по приему сжиженного газа, заключен долгосрочный контракт на поставку этого топлива с Катаром. Параллельно расширяется сеть газопроводов, что позволит перекачивать газ не только в западном, но и в восточном направлении.

Ранее с просьбой об "оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым" к РФ обращался премьер Крыма Сергей Аксенов. Совет Госдумы в субботу принял обращение к президенту РФ с призывом принять меры по стабилизации обстановки в Крыму. После этого президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины (Автономная Республика Крым) до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране, верхняя палата единогласно дала на это согласие. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин пояснил, что согласие Совета Федерации на использование Вооруженных сил РФ на Украине не означает, что это право будет быстро реализовано.

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