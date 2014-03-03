Нефть дорожает на фоне событий в Украине

Мировые цены на нефть демонстрируют позитивную динамику в понедельник на фоне нестабильности на Украине, свидетельствуют данные торгов, сообщает "Прайм".

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.45 мск выросла к закрытию пятницы на 1,46% - до 110,66 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 1,18% и составила 103,80 доллара за баррель.

Аналитики полагают, что растущая геополитическая напряженность, связанная с нестабильностью на Украине, может привести к сокращению запасов энергоресурсов, в том числе и нефти.

"Рынок будет сильно нервничать, и это отразится на росте цен (на нефть - ред.)", - отметил главный стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хэнсен, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Белый дом, в свою очередь, заявил о прекращении странами G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) подготовки к саммиту "восьмерки" в Сочи.