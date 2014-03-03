Украина может не сохранить скидку на газ из-за долга – «Газпром»

Просроченная задолженность Украины за поставки российского газа составляет 1,549 млрд долл., при таком уровне долга и оплаты страна может не сохранить действующую скидку на газ, заявил РИА «Новости» официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"У нас отношения с Украиной хорошие, транзит идет, вот только платить за газ надо... На данный момент просроченная задолженность составляет 1 миллиард 549 миллионов долларов. Задолженность огромная не только за прошлый год, но и не погашен долг за текущие поставки", - сказал он, отметив, что Россия предоставила Украине кредит в размере 3 млрд долл. как раз под погашение газовых долгов.

"По-видимому, с такой оплатой за газ и исполнением своих обязательств Украина может не сохранить действующую сейчас скидку на газ. Договоренности о скидке предусматривали полную и своевременную оплату поставок", - заявил Куприянов.

«Нафтогаз Украины» по состоянию на 14 февраля выплатил российскому ОАО «Газпром» 1,28 млрд долл. долга за поставленный в прошлом году газ и попросил об отсрочке в погашении оставшейся части долга до 15 апреля.

Как сообщал 3 февраля российский холдинг, долг украинской стороны перед «Газпромом» за поставленный в 2013 году газ составлял 2,634 млрд долларов. Таким образом, до 15 февраля «Нафтогазу» необходимо было погасить задолженность приблизительно в 1,35 млрд долларов.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубов в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку, на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Однако согласно допсоглашению между "Нафтогазом" и "Газпромом" стороны договорились определять размер скидки на 1 число первого месяца каждого квартала путем подписания дополнительного соглашения до 10 числа. В случае неподписания по любой причине соглашения в установленный срок скидка прекращает действовать. По условиям допсоглашения, к цене российского газа должен применяться коэффициент, который бы позволял Украине получать газ с 1 января 2014 года по цене в 268,5 доллара.