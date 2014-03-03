Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан уверяет, что проблем с транзитом российского газа в Европу не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде.

По словам министра, “то, что происходит на территории Автономной Республики Крым, не может повлиять на транзит газа в европейские страны”.

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