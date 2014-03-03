Продан уверяет, что проблем с транзитом российского газа в Европу не будет
13:33, 03 марта 2014Энергетика
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События в Крыму не могут повлиять на транзит газа в европейские страны.
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан уверяет, что проблем с транзитом российского газа в Европу не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде.
По словам министра, “то, что происходит на территории Автономной Республики Крым, не может повлиять на транзит газа в европейские страны”.
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