В газохранилищах Украины находится 9,2 млрд. куб. м газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан.

По его словам, цена в 238,5 долл. за 1 тыс. кубометров действует включительно до марта, а дальше, судя по заявлениям России, эта цена может пересматриваться.

Говоря о возможности повышения цен на газ для населения, Продан отметил, что сегодня поставлена задача, чтобы “Нафтогаз Украины” был бездефицитным. “Это требование МВФ. Завтра будут представители МВФ, и, конечно, мы будем вести с ними дискуссию относительно того, каким образом нам подойти к этому бездефицитному балансу “Нафтогаза”, - сказал Продан.

Как сообщал УНИАН, по словам Продана, задолженность Украины за газ поставленный российский газ составляет порядка 2 млрд долл.

Он также отметил, что если к концу марта украинская сторона не сможет согласовать коэффициент снижения цены на импортируемый газ, то его стоимость вернется к отметке около 400 долл. за тыс. куб.

1 марта в «Газпроме» заявили, что Украина может не сохранить скидку на газ из-за долга и уровня оплаты.

"У нас отношения с Украиной хорошие, транзит идет, вот только платить за газ надо... На данный момент просроченная задолженность составляет 1 миллиард 549 миллионов долларов. Задолженность огромная не только за прошлый год, но и не погашен долг за текущие поставки", - сказал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, отметив, что Россия предоставила Украине кредит в размере 3 млрд долл. как раз под погашение газовых долгов.

"По-видимому, с такой оплатой за газ и исполнением своих обязательств Украина может не сохранить действующую сейчас скидку на газ. Договоренности о скидке предусматривали полную и своевременную оплату поставок", - заявил Куприянов.

«Нафтогаз Украины» по состоянию на 14 февраля выплатил российскому «Газпрому» 1,28 млрд долл. долга за поставленный в прошлом году газ и попросил об отсрочке в погашении оставшейся части долга до 15 апреля.

Как сообщал 3 февраля российский холдинг, долг украинской стороны перед «Газпромом» за поставленный в 2013 году газ составлял 2,634 млрд долларов. Таким образом, до 15 февраля «Нафтогазу» необходимо было погасить задолженность приблизительно в 1,35 млрд долл.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубов в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку, на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Однако согласно допсоглашению между "Нафтогазом" и "Газпромом" стороны договорились определять размер скидки на 1 число первого месяца каждого квартала путем подписания дополнительного соглашения до 10 числа. В случае неподписания по любой причине соглашения в установленный срок скидка прекращает действовать. По условиям допсоглашения, к цене российского газа должен применяться коэффициент, который бы позволял Украине получать газ с 1 января 2014 года по цене в 268,5 доллара.