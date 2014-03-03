Яценюк: Россия не даст Украине газовую скидку на второй квартал

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк исключил возможность получения Украиной скидки на импортируемый из России газ во втором квартале 2014 года, однако Украина найдет возможность выплатить долг за уже потребленное топливо.

Об этом Яценюк заявил после заседания Европейской бизнес-ассоциации.

"Россия не предоставит Украине скидку на следующий квартал", - сказал он.

При этом Яценюк не исключил, что Россия прорабатывает возможность полного отключения Украины от поставок газа. «Наверняка они и этот вопрос прорабатывают», - сказал Яценюк, отвечая на вопрос о том, отключит ли Россия газ Украине. «Но мы со своей стороны развернем кран в другую сторону», - добавил премьер.

Он отметил, что Россия не имеет права нарушать уже подписанные договоренности даже при условии наличия долга за потребленное топливо. «Мы найдем финансовые ресурсы выплатить долг. Россия должна поставлять газ в Украину, Россия не может использовать газ как оружие. Мы хотим свободных и равных отношений с Россией», - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, ранее в «Газпроме» отмечали, что просроченная задолженность Украины за поставки российского газа составляет 1,549 млрд долл., при таком уровне долга и оплаты страна может не сохранить действующую скидку на газ.