Украина с 1 марта удвоила импорт российского газа

Украина, после резкого снижения в феврале закупок природного газа у российского монополиста - компании «Газпром» в связи с обострением политического кризиса, с 1 марта вдове увеличила суточные объемы импорта российского топлива.

«1 марта мы удвоили импорт российского газа до 45 миллионов кубометров в сутки, это в два раза выше, чем на 1 марта 2013 года», - сообщили УНИАН в пресс-службе оператора газотранспортной системы Украины - компании «Укртрансгаз».

Также в компании отметили, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины осуществляется в обычном режиме.

Ранее «Газпром» заявил, что просроченная задолженность Украины за поставки российского газа составляет 1,549 млрд долл., и при таком уровне долга и оплаты страна может не сохранить действующую скидку на газ.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

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