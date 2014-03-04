Нефть торгуется разнонаправленно после роста цен накануне

На мировых торгах во вторник, 4 марта, цены на нефть изменились разнонаправленно после роста накануне.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,02% - до 111,22 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,21% и составила 104,70 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Нефть марки WTI торгуется на уровне выше 104 долларов за баррель на фоне ожидания снижения запасов дистиллятов в США из-за неблагоприятных условий, а также из-за геополитической напряженности в Украине.

Рынок ожидает публикации данных по запасам "черного золота" в США от Управления по энергетической информации Минэнерго страны в среду. Аналитики полагают, что запасы топлива сократились.