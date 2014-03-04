Бензин А-95 за неделю подорожал до 12,15 грн

Розничные цены на бензин марки А-95 в Украине с 20 по 28 февраля выросли на 7,8% - до 12,15 грн/л, цены на дизельное топливо за указанный период выросли на 8,8%, до 10,92 грн/л.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

По данным министерства, больше всего топливо подорожало в Севастополе: бензин А-95 на 15,3% - до 13,12 грн/л, дизтопливо - на 15,4% - до 11,78 грн/л. В АР Крым бензин А-95 подорожал на 13,3%, до 13,04 грн/л, дизтопливо - на 19,7%, до 12,22 грн/л.

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В Киеве цены на бензин А-95 выросли на 8,7% - до 12,15 грн/л, дизтопливо подорожало на 9,2%, до 10,97 грн/л.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, рост цен на топливо в Украине вызван девальвацией гривни, поскольку большую часть нефтепродуктов страна импортирует.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 3 марта вырос до 10,5 грн с 8,2 грн в начале 2014 года.