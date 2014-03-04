США помогут Европе избавиться от российской газовой зависимости
Кризис в Украине дал сторонникам экспорта энергоносителей из США новый повод добиваться более быстрой выдачи разрешений на строительство заводов по сжижению газа и отмены запрета на экспорт нефти.
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США помогут некоторым странам Западной Европы меньше зависеть от российского топлива, но американский экспорт может оказаться слишком дорогим для Центральной Европы из-за дополнительных транспортных расходов, считают отраслевые аналитики.
По мере углубления кризиса в Украине растут опасения перебоев в поставках российского газа в Европу, значительная часть которого проходит по украинским трубопроводам. В то же время США, ставшие в последние годы мировым лидером в добыче газа за счет разработки сланцев, могли бы стать для Европы альтернативным источником энергоносителей, сообщает Reuters.
"Российские нефтяные компании и российское государство будут рассматривать экспорт энергоносителей из США как основного конкурента на одном из целевых рынков - в Европе", - сказал бывший высокопоставленный чиновник министерства энергетики США Джо Макмонигл.
Читайте такжеЯценюк: Россия не даст Украине газовую скидку на второй квартал
Внешнеполитические круги США рассчитывают на то, что президент Барак Обама сможет использовать экспорт топлива для уменьшения российского влияния в Европе.
"Преобразования в американской энергетике, происходящие в последние годы, дают нам возможности, которых не было несколько лет назад. Мы должны подумать, как использовать эти возможности", - сказал глава аналитического агентства Совет по международным отношениям Ричард Хасс.
С 2011 года министерство энергетики выдало шесть предварительных разрешений на экспорт СПГ в страны, с которыми США не заключили договоры о свободной торговле. Это позволит продавать около 8,5 миллиарда кубических футов в сутки по сравнению с 6 миллиардами, которые Россия ежесуточно отправляет в Европу по украинским газопроводам. Однако неизвестно, какая доля американского газа достанется Европе, потому что основную часть предполагаемых объемов готова покупать Азия.
Конфликт в Украине сделал вновь актуальными законопроекты, представленные в Сенате и Палате представителей в начале 2013 года, которые заставили бы министерство энергетики ускорить процедуру выдачи разрешений на экспорт СПГ в Японию и страны НАТО и позволили бы Госдепартаменту вмешаться, если бы правительство признало, что выдача таких разрешений отвечает национальным интересам.
"Этот кризис также показывает, что США должны помочь Восточной Европе найти альтернативные источники природного газа", - говорится в заявлении одного из сторонников законопроекта, члена Палаты представителей от штата Огайо Тима Райана.
Но, по мнению экспертов, такие страны, как Болгария, Венгрия и Греция, в ближайшее время сохранят зависимость от российского газа.
"Недостаточно просто доставить туда газ, он должен быть по карману правительствам", - отметила эксперт по энергетической безопасности Бренда Шаффер, посоветовав этим странам увеличить емкость газохранилищ.
"Я считаю, что газохранилища важнее диверсификации", - сказала Шаффер.