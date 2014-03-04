«Газпром» с апреля отменяет льготы на поставку газа Украине

Российский газовый гигант «Газпром» с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Газпром» принял решение не продлевать действие скидки с начала следующего месяца», - сказал Миллер.

Он заявил, что украинские партнеры не исполняют договоренности, которые были достигнуты при подписании дополнения к контракту о предоставлении скидки.

Миллер сообщил, что Украина проинформировала «Газпром», что не может полностью оплатить февральские поставки российского газа.

«Вчера украинские партнеры проинформировали, что они не смогут оплатить в полном объеме поставки газа за февраль», - сказал Миллер.

По его словам, январские поставки также оплачены не в полном объеме. Кроме того, Украина не погасила накопленную задолженность за прошлогодние поставки. Глава «Газпрома» сообщил, что Украина погасила 1,3 млрд долл. задолженности за российский газ. Просроченная задолженность Украины за поставки российского газа составляет 1,549 млрд долл.

С таким предложением согласился Медведев.

«Те решения, которые вы принимаете по отмене льготных форм поставок, в этих условиях они выглядят абсолютно правомерно», - сказал глава российского правительства.

Медведев подчеркнул, что «Газпром» должен добиваться полного погашения долга за газ со стороны украинской госкомпании «Нафтогаз Украины».

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