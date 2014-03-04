Россияне не решились на участие в открывшейся в Хьюстоне нефтегазовой конференции

Президент Владимир Путин изменил расклад в глобальной нефтегазовой повестке: ситуация в Украине cтала главной темой открывшейся в Хьюстоне нефтегазовой конференции СERAWeek, в которой участвуют топ-менеджеры практически всех крупнейших международных нефтяных компаний.

Министр энергетики РФ Александр Новак в последний момент отменил выступление, от мероприятия в США отказались и большинство заявленных в программе российских участников, пишут "Ведомости".

До минувших выходных главные опасения глобального рынка были связаны с Ираном, после ввода войск в Крым Россия заняла его место, отодвинув иранский фактор на второй план. Цена барреля Brent вчера выросла на 1,95%, но сегодня отыгрывает рост, опустившись на 1,22%.

Главный вопрос, который волнует нефтяников, — как далеко может зайти конфликт: что может сделать Путин в отношении Крыма и Украины и как будет реагировать Запад.

Чтобы остановить эскалацию конфликта в Украине, Запад может использовать разные рычаги - от отзыва России из «большой восьмерки» до накладывания санкций, как это, например, было сделано в отношении Ирана, считает президент Council on foreign Relations Ричард Хаас.

Накладывать торговые санкции на поставки из России довольно проблематично — это трудоемкая задача, заметил Мэттью Сэжерс из IHS Сэджерс: «Непонятно, где и чья нефть». Эффективными могут быть только финансовые санкции, в том числе замораживание российских активов. Перед введением санкций США надо предусмотреть увеличение поставок на мировой рынок, чтобы стабилизировать цены на нефть, предупредил Хаас: «Надо сначала открыть экспортный кран».