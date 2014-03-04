Украина возвращается к вопросу диверсификации поставок газа из Европы

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан обсудил с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером вопрос диверсификации поставок природного газа в Украину из стран Европы, которые были приостановлены в конце прошлого года после снижения «Газпромом» цены на российское топливо более чем на треть.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на телефонный разговор чиновников сегодня, 4 марта.

«Гюнтер Эттингер в ходе разговора подтвердил поддержку инициативы Украины по вопросам диверсификации поставок природного газа из стран Европы», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что правительство Украины намерено «срочно возобновить переговоры между Украиной и Европейским инвестиционным банком о финансировании проекта «Модернизация и реконструкция магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

«Еврокомиссар подтвердил готовность оказать поддержку деятельности правительства по реформированию энергетического сектора и интеграции энергетики Украины в энергетические рынки ЕС», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине, объясняя это тем, что украинский партнер не выполняет ранее достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за прошлогодние поставки газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, просроченная задолженность Украины составляет 1,549 млрд долл.

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В то же время, Украина, после резкого снижения в феврале закупок природного газа у российского монополиста - компании «Газпром» в связи с обострением политического кризиса, с 1 марта вдвое увеличила суточные объемы импорта российского топлива.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Ранее Украина получала газ также в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.