Германская RWE готова поставлять Украине газ вместо России

Об этом сообщил главный финансовый директор RWE Бернхард Гюнтер, перадет "Прайм" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Украина в 2012 году начала закупать газ в Европе. С ноября 2012 года начались поставки газа через Польшу по соглашению с RWE (10 миллиардов кубометров газа в год до 2017 года), с конца марта 2013 года — через Венгрию. Однако в начале текущего года "Нафтогаз" сообщила о намерении сохранить поставки только российского газа в связи с его дешевизной.

Этому предшествовала достигнутая в конце 2013 года договоренность "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома" о снижении цены на российский газ для Украины на треть — до 268,5 доллара за тысячу кубометров. В начале января стороны подписали соответствующее дополнение к газовому контракту на первый квартал 2014 года.

Однако в настоящее время на Украине разразился политический кризис. 22 февраля в стране произошла смена власти – Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила Конституцию, возложила исполнение обязанностей президента на спикера Александра Турчинова и назначила президентские выборы на 25 мая. Ряд областей востока и юга Украины, а также Автономная республика Крым не признали легитимности решений Верховной рады, заявив о незаконности отстранения от должности Януковича, а также приняли решение провести референдумы о дальнейшей судьбе своих регионов.

Ранее во вторник глава российского газового холдинга Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что "Газпром" с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине. Миллер отметил, что украинские партнеры не исполняют договоренностей, которые были достигнуты при подписании дополнения к контракту о предоставлении скидки. Просроченная задолженность Украины за поставки российского газа составляет 1,529 миллиарда долларов.