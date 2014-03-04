Евросоюз готов помочь в модернизации украинской ГТС - Эттингер

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер после заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики 28 стран-членов Евросоюза.

"Газотранспортная система Украины, через которую идет российский газ в Европу, нуждается в модернизации. Мы заинтересованы в софинансировании этого процесса модернизации. Европейская комиссия готовит пакет помощи Украине, и газ является частью этого пакета", - сказал Оттингер.

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"Кроме того, есть проблема неоплаченных счетов Украины. Украина сейчас должна «Газпрому» 2 млрд долларов за газ. Ранее была цена за газ более 400 долларов, а затем стала 268 долларов за тысячу кубометров. Это было специальное предложение Президента РФ Путина, но в настоящее время он угрожает опять поднять цену на газ до 400 долларов. Ситуация ухудшается, и будет много трудностей", - сказал комиссар ЕС.

"Мы должны инвестировать в газовые хранилища, в транспортную инфраструктуру. Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк должны быть также привлечены. Поскольку, если есть неоплаченные счета из-за того, что карманы страны пусты, счета нужно оплатить. Мы должны найти механизм, чтобы неоплаченные счета за газ были оплачены. США дадут 1 млрд долларов для энергетического сектора Украины. МВФ также придет с помощью. Мы в ЕС хотим тоже оказать помощь, мы хотим дать пакет помощи в энергетический и газовый сектор, чтобы их укрепить", - добавил Оттингер.