Словакия дала добро на реверс газа в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер после заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики 28 стран-членов.

"Словацкое правительство сегодня решило - и это очень важно в стратегическом плане - что реверсивные поставки могут идти из Словакии в Украину. Велись переговоры относительно Меморандума о понимании, и он на столе в настоящее время. Украинское правительство не было стабильно. Но с 19 марта все опять заработает с переговорным процессом. Есть уже новое украинское правительство. Следовательно, наша стратегия - диверсификация", - сказал Оттингер.

"Цель не в том, чтобы отказаться вообще от российского газа, а чтобы российский газ стоил столько, сколько должен стоить. Есть газ из Норвегии, Алжира, Азербайджана, терминалы для приема сжиженного газа, сланцевого газа. Если мы скажем России, что можем получать газ отовсюду и из разных источников, то тогда россияне будут более покладистыми, чтобы снизить цену на свой газ для Европы до мирового уровня и чтобы не было привязки цены на газ к цене на нефть", - добавил комиссар ЕС.

По его словам, 19 марта будут переговоры с украинским министром энергетики Юрием Проданом в Брюсселе. "Это будет продолжением наших переговоров с Украиной о подписании Меморандума о понимании относительно реверсивных поставок газа из Европы Украине", - сказал Оттингер.

"Мы можем помочь Украине стать менее зависимой от России. В прошлом году мы делали реверсивные поставки. Украина получала газ из Польши и Германии через реверсивные поставки. Технически, следовательно, это возможно сейчас. То же касается и Венгрии. И Словакии также", - добавил Оттингер.

Украина прекратила активные переговоры со Словакией в декабре после получения от России скидки на газ на треть. Ранее планировалось, что из Словакии Украина могла бы получать более 10 млрд кубических метров газа, а поставки планировалось начать со второй половины этого года.

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