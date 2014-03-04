Крым энергетически не выживет без Украины, а кризис не имел влияния на поставки газа в Европу - Оттингер

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер после заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики 28 стран-членов Евросоюза.

”Крым получает свой газ и электроэнергию из Украины. Украина генерирует и транспортирует энергоносители в Крым. Крым не обеспечивает себя энергоносителями, он немного добывает. Мы думаем, что Украина должна оставаться единым энергетическим рынком”, - сказал Оттингер.

”Если бы Украина разделилась, это была бы очень тяжелая ситуация для энергетического рынка. В частности для Крыма, который попадет в очень сложную ситуацию. Я об этом буду говорить с министром энергетики Украины”, - добавил комиссар ЕС.

Читайте такжеЕвросоюз готов помочь в модернизации украинской ГТС - ОттингерПо словам Оттингера, Евросоюз хоть и обеспокоен безопасностью газовых поставок из России через Украину в Европу из-за обострения ситуации в Крыму, но перерыва в этих поставках не было. ”Мы обеспокоены безопасностью поставок. Но у нас достаточно запасов газа. Есть еще старые неиспользованные запасы в Европе с мая 2013 года - они не полностью использованы, и это связано с теплой зимой. Хотя риски всегда есть”, - сказал комиссар ЕС.

”У нас есть механизм кризисного предупреждения с Россией, но пока никаких звонков не было”, - добавил Оттингер.